Зеленский посетил Одессу

19.06.2022 09:00

После Николаева президент Украины Владимир Зеленский приехал в Одессу, где посетил опорный пункт Нацгвардии Украины в Одесской области, стрельбище, а также образцы вооружения подразделения нацгвардейцев. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава Одесской военной администрации Максим Марченко проинформировал Зеленского о мероприятиях по обороне региона.

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа доложил также о ситуации в акватории Черного моря и обеспечения подразделений Военно-морских сил.

Также говорилось о путях организации коридора для вывоза агропромышленной продукции из портов Одесской области. Зеленского проинформировали, что из-за российской агрессии в портах области заблокировано 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира.

Кроме того, речь шла о социальном обеспечении внутриперемещенных лиц, проживающих в Одесской области.

Зеленский посетил жилой дом, по которому был нанесен удар российской ракетой 23 апреля.

"Это ужасное, страшное преступление, агрессор убивает и калечит наших людей. Должны восстановить этот дом, чтобы жители вернулись в свое жилье", - заявил президент.

Во время визита президент встретился с медиками и наградил их за работу в условиях войны.