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Песков рассказал о перспективах привлеления ОДКБ к войне в Украине

20.06.2022 17:00
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Песков рассказал о перспективах привлеления ОДКБ к войне в Украине

Россия не намерена привлекать силы Организации Договора о коллективной безопасности к боевым действиям в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Интерфакс в понедельник, 20 июня.
"Нет. Такой вариант не рассматривался", - ответил Песков на соответствующий вопрос.
"Значение ОДКБ большое, ОДКБ в совсем недалеком прошлом продемонстрировала свою эффективность, оперативность и нужность. Развитие ОДКБ является одним из наших приоритетов в области внешней политики и безопасности", - добавил он.
Отметим, из стран-участников ОДКБ Россию в войне с Украиной поддерживает только Беларусь.



Теги: Украина, война, Песков, ОДКБ
 
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