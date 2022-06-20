Песков рассказал о перспективах привлеления ОДКБ к войне в Украине

20.06.2022 17:00

Россия не намерена привлекать силы Организации Договора о коллективной безопасности к боевым действиям в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Интерфакс в понедельник, 20 июня.

"Нет. Такой вариант не рассматривался", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

"Значение ОДКБ большое, ОДКБ в совсем недалеком прошлом продемонстрировала свою эффективность, оперативность и нужность. Развитие ОДКБ является одним из наших приоритетов в области внешней политики и безопасности", - добавил он.

Отметим, из стран-участников ОДКБ Россию в войне с Украиной поддерживает только Беларусь.