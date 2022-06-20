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Резников анонсировал "европейское турне" разбитой техники армии РФ
20.06.2022 11:00
В столицах европейских государств пройдут выставки разбитой в Украине российской военной техники. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Polsatnews, обнародованном в воскресенье, 19 июня.
Глава Минобороны отметил, в РФ генералы хотят, чтобы в Лиссабоне были российские танки.
"А мы будем способствовать тому, чтобы российские танки были в Европе, но в виде обломков", - подчеркнул он.
Резников анонсировал, что выставки поврежденной вражеской техники будут организованы в Варшаве, Берлине, Париже, Мадриде и Лиссабоне.
Теги: Россия, техника, Европа, выставка, Резников
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