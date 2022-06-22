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Центр поддержки переселенцев "Я – Мариуполь" открылся в Кропивницком
22.06.2022 09:00
В Кропивницком ЦПАУ открыли Центр поддержки и помощи для вынужденно перемещенных лиц «Я – Мариуполь». Об этом сообщает Кировоградская ОВА.
«В Кропивницком в Центре предоставления админуслуг «Прозрачный офис» открыли Центр поддержки и помощи «Я – Мариуполь», – говорится в сообщении.
Отмечается, что главная задача центра - предоставление психологической, гуманитарной, юридической, социальной и, при необходимости, медицинской помощи мариупольцам, вынужденно покинувшим свои дома.
«В центре работает 11 мариупольцев, именно они помогают вынужденным переселенцам. Мы называем это мариупольцы для мариупольцев», - отмечает директор центра, переселенка из Мариуполя Елена Швыдка.
Теги: Мариуполь, центр, поддержка, переселенцы, Кропивницкий
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