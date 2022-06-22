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На Харьковщине от обстрелов рашистов за день погибли 15 человек

22.06.2022 08:00
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На Харьковщине от обстрелов рашистов за день погибли 15 человек

Войска страны-агрессора России продолжают обстрелы Харьковской области. За день погибли не менее 15 мирных жителей и 16 получили ранения. Об этом сообщил глава региона Олег Синегубов вечером во вторник, 21 июня.
"В Харькове – 11 раненых, пять человек погибли. В Харьковском районе погиб ребенок 8-ми лет, его мать – ранена. В Золочевской громаде трое погибших", – говорится в сообщении.
Кроме того, в результате обстрела Чугуева погибли шесть человек и пострадали четыре.



Теги: Россия, Харьковская область, обстрелы, погибшие
 
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