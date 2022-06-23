В половине областей Украины объявили штормовое предупреждение

23.06.2022 17:00

Завтра, 24 июня во многих областях Украины ожидается ухудшение погоды. В частности, синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Так, днем 24 июня в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях ожидаются грозы, а в отдельных районах - град и шквалы до 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Кроме того, 23-24 июня в большинстве западных, Винницкой, Одесской и юго-восточных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.