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В Буче открыли временный модульный городок для потерявших жилье
24 июня Глава Канцелярии Премьер-министра Республики Польша Министр Михал Дворчик и Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев открыли временный модульный городок в городе-герое Буча Киевской области. Об этом сообщают в Министерстве развития громад и территорий.
"Сегодня открываем временный городок на 352 места в городе-герое Буча. Здесь будут проживать люди, потерявшие жилье. В частности, среди них будут также жить и учителя, чье жилье разрушено как в Буче, так и в окрестных населенных пунктах, и работающих в местной школе. Это размещение временное — Правительство, региональные и местные власти сегодня активно работают над долгосрочными вариантами обеспечения жильем и восстановлением поврежденного жилья", — отметил Алексей Чернышев.
По словам министра, всего в Буче в модульных городках на трех локациях планируется разместить 704 человека.
"В этом городке 88 жилых комнат, столовых, детских комнат, женских и мужских туалетов и душевых комнат. Этот вариант, который мы начали реализовывать вместе с Правительством Польши, уже доказал свое удобство и оптимальную комфортность", — проинформировал глава Минрегиона.
Теги: Польша, помощь, жилье, модуль, Буча
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