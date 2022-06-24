Последние новости раздела
- В Херсоне взорвали чиновника-коллаборанта12:00
- Украина стала кандидатом в члены Евросоюза08:00
- В половине областей Украины объявили штормовое предупреждение17:00
- Первые системы HIMARS прибыли в Украину16:00
- В МВД назвали регионы-лидеры по расхищению гумпомощи15:00
- В Киеве появится улица имени погибшего горловчанина-патриота12:00
- Центр поддержки переселенцев "Я – Мариуполь" открылся в Кропивницком09:00
- На Харьковщине от обстрелов рашистов за день погибли 15 человек08:00
- СБУ выявила агентов РФ среди чиновников Кабмина (ВИДЕО)13:00
- Зеленский встретился с Беном Стиллером09:00
В Херсоне взорвали чиновника-коллаборанта
24.06.2022 12:00
Неизвестные взорвали автомобиль, в котором находился Дмитрий Савлученко. Он погиб на месте. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Также информацию подтвердили российские государственные СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Взрыв раздался около 8 утра. Авто охватило сильное пламя. Внутри находился один человек – сам Савлученко. Местные телеграм-каналы пишут, что в авто находились сдетонировавшие боеприпасы.
Дмитрий Савлученко известен своей антиукраинской деятельностью. Он был членом партий Медведчука и Шария, организовывал скандальные "пробеги победы". После оккупации Херсона был назначен "председателем правления семьи, молодежи и спорта ВГА Херсонской области".
Теги: Херсон, взрыв, чиновник, автомобиль, предатель
Читайте также:
- Гайдай заявил об отводе ВСУ из Северодонецка11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- В Мариуполе оккупанты начали создавать "Юнармию"13:00
- ВВС Украины нанесли удары по российским оккупантам в Донецкой области11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Немецкий журналист попал под обстрел в Лисичанске08:00
- 9 боевиков ОРДО приговорили к 15 годам заключения17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе11:00
- На "Азовстали" во время разминирования подорвались два оккупанта10:00
- ДТЭК восстановила электроснабжение 7 населенных пунктов Донетчины15:00
- В Херсоне взорвали чиновника-коллаборанта12:00
- Гайдай заявил об отводе ВСУ из Северодонецка11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- «Евровидение-2023» состоится не в Украине09:00
- Украина стала кандидатом в члены Евросоюза08:00
- В половине областей Украины объявили штормовое предупреждение17:00
- Первые системы HIMARS прибыли в Украину16:00
- Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС15:00
- В Мариуполе оккупанты начали создавать "Юнармию"13:00
- Огляд на онлайн казино Фан Спорт12:00
- Огляд на онлайн казино Фан Спорт12:00
- Vbet – найкраще казино на українському ринку азартних ігор13:00
- Як відновити паспорт під час війни?17:00
- Онлайн казино Джой для гемблеров из Украины11:00
- Ігрові автомати 777 в онлайн казино17:30
- Обзор на онлайн казино Вавада17:00
- Новые казино Украины 202211:00
- Slots City – огляд ліцензованого казино України10:00
- Можно ли играть в игровые автоматы онлайн бесплатно и получать выигрыши?10:00
- Пенсії під час війни: як виплачують?17:00
- ВВС Украины нанесли удары по российским оккупантам в Донецкой области
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Онлайн казино Джой для гемблеров из Украины
- Ощадбанк добавил важную функцию для жителей оккупированных территорий
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Мариуполе оккупанты начали создавать "Юнармию"
- СБУ выявила агентов РФ среди чиновников Кабмина (ВИДЕО)
- 9 боевиков ОРДО приговорили к 15 годам заключения
- Як відновити паспорт під час війни?