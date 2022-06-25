Украинцы собрали 600 млн грн на четыре "Байрактара"

25.06.2022 13:00

Волонтерский фонд Сергея Притулы за неполных три дня получил от украинцев 600 млн грн пожертвований на покупку беспилотников Bayraktar. Об этом Притула сообщил в Twitter.

"Сбор на "Байрактары" окончен. Есть для вас две цифры: 600 млн грн, четыре "Байрактара"!!! Украинцы – титаны!", – написал Притула.