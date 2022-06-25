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Украинцы собрали 600 млн грн на четыре "Байрактара"

25.06.2022 13:00
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Украинцы собрали 600 млн грн на четыре "Байрактара"

Волонтерский фонд Сергея Притулы за неполных три дня получил от украинцев 600 млн грн пожертвований на покупку беспилотников Bayraktar. Об этом Притула сообщил в Twitter.    
"Сбор на "Байрактары" окончен. Есть для вас две цифры: 600 млн грн, четыре "Байрактара"!!! Украинцы – титаны!", – написал Притула.



Теги: фонд, пожертвование, Сергей Притула
 
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