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РФ нанесла ракетный удар по Киеву
26.06.2022 09:00
Утром воскресенья, 26 июня, Россия нанесла очередной удар по Киеву, выпустив около 14-ти ракет. В результате атаки врага в столице прозвучали четыре взрыва, сообщает РБК-Украина.
Одна из ракет ударила в девятиэтажку в Шевченковском районе, в результате чего произошло возгорание на общей площади 300 кв.м.
В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации пожара и спасению людей. Предварительно есть пострадавшие.
Также известно о попадании в детский сад на улице Половецкой.
Другие последствия ракетной атаки уточняются.
Теги: Россия, Киев, ракетный удар
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