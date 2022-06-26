РФ нанесла ракетный удар по Киеву

26.06.2022 09:00

Утром воскресенья, 26 июня, Россия нанесла очередной удар по Киеву, выпустив около 14-ти ракет. В результате атаки врага в столице прозвучали четыре взрыва, сообщает РБК-Украина.

Одна из ракет ударила в девятиэтажку в Шевченковском районе, в результате чего произошло возгорание на общей площади 300 кв.м.

В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации пожара и спасению людей. Предварительно есть пострадавшие.

Также известно о попадании в детский сад на улице Половецкой.

Другие последствия ракетной атаки уточняются.