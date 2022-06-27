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В Минреинтеграции запустили дополнительную "горячую линию" для жителей оккупированных территорий
Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины запустило дополнительный номер горячей линии для жителей временно оккупированных территорий. Об этом министерство сообщает в Фейсбуке.
"Начал работу дополнительный канал связи горячей линии Минреинтеграции по кризисным вопросам для граждан, находящихся за границей или на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.
В Минреинтеграции пояснили, что если у жителей ВОТ отсутствует мобильная связь, но есть доступ к интернету, они могут оставить сообщения или позвонить по телефону WatsUpp/Telegram/Viber по номеру +38(096) 078 84 33 (круглосуточно).
Граждане по этому номеру могут получить информацию по гуманитарным вопросам о получении статуса внутренне перемещенного лица, а также информацию о возвращении из временно оккупированных территорий, в том числе лиц, принудительно перемещенных в Россию.
Теги: горячая линия, оккупация, МинВОТ
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