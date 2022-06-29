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Кабмин ввел должность уполномоченного по вопросам переселенцев
Кабинет министров учредил должность уполномоченного по вопросам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщается на сайте правительства во вторник, 28 июня.
Указано, что после полномасштабного российского вторжения почти треть украинцев были вынуждены стать внутренними переселенцами.
В связи с этим правительство вводит должность уполномоченного по вопросам ВПЛ, который будет заниматься защитой прав переселенцев. Уполномоченный будет иметь статус замминистра по реинтеграции временно оккупированных территорий и будет координировать формирование и реализацию государственной политики относительно внутреннего перемещения.
В ближайшее время состоится назначение уполномоченного. По любым кризисным вопросам можно обращаться на горячую линию Министерства реинтеграции – 1548.
Теги: Кабмин, переселенцы, должность
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