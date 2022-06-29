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В Киев прибыл президент Индонезии Видодо
29.06.2022 13:00
Президент Индонезии Джоко Видодо в среду, 29 июня, прибыл в Киев. Об этом он сообщил в Twitter.
"Одиннадцатичасовое путешествие на поезде из польского города Перемышль в украинскую столицу прошло гладко и без заминок. Мы прибыли на платформу 1 Центрального вокзала Киева около 08.50 по местному времени, где нас встретили несколько украинских официальных лиц", - говорится в сообщении.
После поездки в Киев Видодо посетит Россию, где проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным.
Президент Индонезии станет первым азиатским лидером, приехавшим в обе страны после начала войны.
Теги: президент, Киев, визит, Индонезия
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