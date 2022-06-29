Зеленский показал видео попадания российской ракеты по ТЦ в Кременчуге (ВИДЕО)

29.06.2022 08:00

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 июня, в своем вечернем обращении показал видео прямого попадания российской ракеты в торговый центр в Кременчуге.

"Хочу сказать об ответственности тех российских пропагандистов, которые врут об этом терроре, пытающихся оправдать действия российской армии. Каждый из вас также будет наказан. У нас есть все доказательства того, что делают российские военные против наших людей. Сегодня я хочу завершить это обращение одним из таких доказательств - чтобы никто не смел обманывать о ракетном ударе по торговому центру в Кременчуге. Российская ракета ударила именно по этому объекту, целенаправленно. Очевидно, что таков был приказ. Очевидно, такие координаты получили российские убийцы для этой ракеты. Они хотели убить больше людей в мирном городе, в обычном торговом центре", - сказал Зеленский.