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В Украине вырос прожиточный минимум и соцвыплаты

01.07.2022 14:00
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В Украине вырос прожиточный минимум и соцвыплаты

В Украине с 1 июля вырос размер прожиточного минимума с 2481 грн до 2600 грн, сообщает пресс-служба Фонда социального страхования.
Соответственно возросла сумма также связанных с ним единовременных пособий, финансируемых Фондом соцстрахования для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, имеющих право на выплаты в случае потери кормильца.
Также вырастут выплаты другим категориям:

  • 2 201 грн - для детей до 6 лет,
  • 2 744 грн - для детей от 6 до 18 лет,
  • 2 600 грн - для трудоспособных лиц,
  • 2 027 грн – для лиц, потерявших трудоспособность.

Пенсии с 1 июля составят:

  • Размер минимальной пенсии вырастет на 93 гривны от 1934 до 2027 гривен.
  • Минимальная пенсия шахтеров вырастет на 279 гривен до 6081 грн.
  • Минимальная пенсия семьям военнослужащих при потере кормильца вырастет на 186 гривен до 4 084 гривен.
  • Максимальная пенсия вырастет на 930 гривен до 20 270 гривен.

Также повысят выплаты:

  • потерпевшему в результате несчастного случая на производстве в соответствии со степенью потери профессиональной трудоспособности (максимально 17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, при 100% потери трудоспособности) – 44 200 грн;
  • семьи в случае смерти потерпевшего (100 размеров прожиточного минимума) – 260 000 грн;
  • иждивенцу в случае смерти потерпевшего (20 размеров прожиточного минимума) – 52 000 грн.

Повышенный уровень прожиточного минимума станет причиной роста всех видов социальных выплат:

  • пособия по временной безработице;
  • алиментов;
  • декретных выплат;
  • помощи одиноким матерям;
  • пособия на детей, над которыми установлена опека или забота.


Теги: прожиточный минимум, социальные выплаты, пенсии
 
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