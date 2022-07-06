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Войска РФ нанесли ракетный удар по Торецку

06.07.2022 15:00
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Войска РФ нанесли ракетный удар по Торецку

Сегодня, 6 июля, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Торецк Донецкой области. Есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Ракеты попали в два дома частного сектора. Точно известно об одном раненом. Также, по предварительной информации, три человека находятся под завалами — продолжается спасательная операция. Еще одна ракета попала рядом с социальным объектом, но не разорвалась. Россия превратила всю Донецкую область в горячую точку, где опасно оставаться гражданским", – говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Торецк, оккупанты, ракетный удар
 
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