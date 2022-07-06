Волонтеры из Славянска открыли во Львове социальную столовую

06.07.2022 17:00

Во Львове волонтеры из Славянска открыли социальную столовую. Для вынужденных переселенцев обеды будут бесплатными, передает Суспильне.

Несколько семей выехали из Донбасса, когда там активизировались боевые действия. Сначала продолжали возить гуманитарную помощь на Донбасс. А потом решили и во Львове открыть столовую – такую же, какую имели в родном городе.

По словам волонтера из Славянска Евгения Недосеки, в столовой не только готовят обеды, но уже наладили собственное производство макарон. Там будут угощать блюдами домашней кухни.

Столовая работает по будням с 12:00 до 14:00 в помещении Укртелекома на улице Берестяной. Для вынужденных переселенцев нужно показать справку ВПЛ, чтобы получить обед бесплатно.