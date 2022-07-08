Кабмин назначил уполномоченного по вопросам переселенцев

08.07.2022 12:00

Кабинет министров Украины назначил Павла Козырева заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - уполномоченным по вопросам внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Известно, что в прошлом Павел Козырев уже занимал должность заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Кроме того, он является главой Ассоциации малых городов Украины.

Ранее Кабмин рашил учредить новую должность - должность уполномоченного по вопросам внутренне перемещенных лиц. Это связано с тем, что с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины около трети украинцев были вынуждены покинуть свои дома.