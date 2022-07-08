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В Минздраве предупредили о новой волне COVID-19

08.07.2022 11:00
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В Минздраве предупредили о новой волне COVID-19

Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал начать подготовку к новой волне COVID-19. По его словам, за неделю количество новых случаев коронавируса в нашей стране выросло на 12%. Об этом глава Минздрава рассказал на брифинге, передает Обозреватель.
Он отметил, что в течение последних двух месяцев в Украине фиксируют рост количества случаев заболевания.
"За прошедшую неделю было зарегистрировано 1018 случаев, за неделю до этого было 943 случая. Мы видим прирост на 12%", – сказал Ляшко.
Он объяснил, что этот рост соответствует тенденциям, отмечаемым сейчас в европейских странах.
Министр также уточнил, что в Украине достаточно тест-систем для диагностики COVID-19, препаратов для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и вакцин против вируса.
Кроме того, Ляшко призвал украинцев, не завершивших полный курс вакцинации против COVID-19, сделать прививку.



Теги: Минздрав, предупреждение, COVID-19
 
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