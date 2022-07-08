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Зеленский посетил передовую на Днепропетровщине

08.07.2022 17:00
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Зеленский посетил передовую на Днепропетровщине

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции в Днепропетровской области, пообщался с украинскими воинами и вручил награды сегодня, 8 июля. Об этом сообщает в Telegram-канале глава государства.
Также президент провел совещание в Криворожском районе, где поговорил с воинами о ситуации на фронте в регионе и обсудил положение дел в воинских частях и подразделениях.
"Передовые позиции на Днепропетровщине. Пообщался с нашими защитниками, вручил им награды. Настроение у них решительное, в глазах - уверенность в нашей победе. Спасибо, что боретесь за свободу Украины!", - написал Зеленский.



Теги: Днепропетровская область, передовая, Зеленский
 
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