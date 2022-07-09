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Зеленский встретился с ранеными бойцами в больнице Днепра

09.07.2022 10:00
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Зеленский встретился с ранеными бойцами в больнице Днепра

В пятницу, 8 июля, Президент Украины Владимир Зеленский в городе Днепр проведал раненых бойцов ВСУ в больнице имени Мечникова. Об этом сообщает офис главы государства.
«Поблагодарил медиков за круглосуточный труд и спасенные жизни. Пожелал раненым защитникам скорейшего выздоровления. Наши люди вызывают восхищение и чувство великой гордости. Все они – герои. Кроме того, Днепропетровская область приютила более 300 тысяч внутренне перемещенных лиц. Они получают необходимую гуманитарную помощь и социальные выплаты», — написал Президент у себя в Telegram.
Владимир Зеленский также вручил раненым военным государственные награды.
В рамках рабочей поездки Глава государства также ознакомился с работой логистического центра по комплектованию наборов гуманитарной помощи и увидел, как налажено функционирование этого важного пункта.



Теги: визит, Днепр, больница, ВСУ, раненые, Зеленский
 
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