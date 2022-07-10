Минреинтеграции расширило горячую линию для переселенцев и жителей ВОТ

10.07.2022 13:00

Для более оперативного консультирования внутренне перемещенных лиц и украинцев, находящихся на ВОТ - Минреинтеграции в 4 раза увеличило количество операторов и усовершенствовало технические возможности приема звонков. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Это позволяет ежедневно прорабатывать и своевременно предоставлять ответы более чем на 1 тыс. обращений.

Напоминаем номера:

1548 (круглосуточная горячая линия по кризисным вопросам).

066-813-62-39 (Уполномоченный по вопросам ВПЛ).

096-078-84-33 (для звонков и сообщений с ВОТ через мобильные приложения WhatsApp/Telegram/Viber).

Мы всегда на связи! Звоните!", - говорится в сообщении.