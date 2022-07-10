Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Минреинтеграции расширило горячую линию для переселенцев и жителей ВОТ

10.07.2022 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Минреинтеграции расширило горячую линию для переселенцев и жителей ВОТ

Для более оперативного консультирования внутренне перемещенных лиц и украинцев, находящихся на ВОТ - Минреинтеграции в 4 раза увеличило количество операторов и усовершенствовало технические возможности приема звонков. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
"Это позволяет ежедневно прорабатывать и своевременно предоставлять ответы более чем на 1 тыс. обращений.
Напоминаем номера:

  • 1548 (круглосуточная горячая линия по кризисным вопросам).
  • 066-813-62-39 (Уполномоченный по вопросам ВПЛ).
  • 096-078-84-33 (для звонков и сообщений с ВОТ через мобильные приложения WhatsApp/Telegram/Viber).

Мы всегда на связи! Звоните!", - говорится в сообщении.



Теги: горячая линия, переселенцы, МинВОТ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх