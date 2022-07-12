Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ахметов заявил о выходе из медиабизнеса

12.07.2022 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ахметов заявил о выходе из медиабизнеса

Украинский миллиардер Ринат Ахметов заявил, что вынужден вывести свою инвесткомпанию SCM из медийного бизнеса. Об этом говорится в заявлении Рината Ахметова на сайте SCM.
"На этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ", - сказано там.
По словам Ахметова, решение продиктовано вступлением в силу закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".
При этом Медиа Группа Украина Рината Ахметова возвращает государству только лицензии на вещание, никаких других активов государству передавать не будут.
"Мы возвращаем государству только государственное – то есть лицензии (которые оно нам выдало) на вещание. Никакие другие активы медиагруппы (кроме этих лицензий) мы государству не передаем – ни бренды, ни библиотеки", - пояснили в SCM.



Теги: СМИ, Ринат Ахметов, лицензия, отказ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх