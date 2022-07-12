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Ахметов заявил о выходе из медиабизнеса
Украинский миллиардер Ринат Ахметов заявил, что вынужден вывести свою инвесткомпанию SCM из медийного бизнеса. Об этом говорится в заявлении Рината Ахметова на сайте SCM.
"На этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ", - сказано там.
По словам Ахметова, решение продиктовано вступлением в силу закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".
При этом Медиа Группа Украина Рината Ахметова возвращает государству только лицензии на вещание, никаких других активов государству передавать не будут.
"Мы возвращаем государству только государственное – то есть лицензии (которые оно нам выдало) на вещание. Никакие другие активы медиагруппы (кроме этих лицензий) мы государству не передаем – ни бренды, ни библиотеки", - пояснили в SCM.
Теги: СМИ, Ринат Ахметов, лицензия, отказ
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