На Херсонщине спецназ ГУР МО освободил из плена пять украинцев

12.07.2022 15:00

ГУР МО провели спецоперацию на временно оккупированной территории Херсонщины и освободили из плена 5 украинцев. Об этом сообщают в ГУР МО Украины.

"В ходе проведенной спецоперации силами спецподразделения ГУР МО Украины на временно оккупированных территориях Херсонской области освобождены пять граждан Украины, которые находились в плену российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди них военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и три гражданских лица. Один из освобожденных имеет серьезное боевое ранение. В ГУР подчеркнули, что в настоящее время все уволенные находятся на попечении украинских властей и получают должное лечение.