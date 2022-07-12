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Под Мелитополем горит очередная база оккупантов

12.07.2022 16:00
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Под Мелитополем горит очередная база оккупантов

В оккупированном селе Мирное возле Мелитополя горит склад российской военной техники. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, взрывы с последующим пожаром произошли на базе Министерства чрезвычайных ситуаций, которое было захвачено оккупантами.
"Именно туда рашисты перевезли свою военную технику после того, как неделю назад, ВСУ нанесли разрушительные удары по российской базе в районе аэродрома в Мелитополе", - сообщил Федоров.
Он добавил, что местные жители насчитали 25 взрывов. Также зафиксирован большой столб густого черного дыма со стороны базы оккупантов.



Теги: Мелитополь, пожар, оккупанты, база
 
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