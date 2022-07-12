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ВСУ уничтожили российский склад с боеприпасами в Новой Каховке
12.07.2022 08:00
В ОК "Юг" сообщили об уничтожении вражеского склада с боеприпасами во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.
"По результатам выполнения нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, враг потерял 52 рашиста, гаубицу "Мста-Б", миномет, семь единиц бронированной и автомобильной техники, а также склад с боеприпасами в Новой Каховке", - говорится в сообщении.
В то же время пропагандистские СМИ РФ утверждают, что после удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, повреждены рынок, больница и дома.
Теги: Новая Каховка, боеприпасы, склад, уничтожение, оккупанты
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