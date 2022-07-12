ВСУ уничтожили российский склад с боеприпасами в Новой Каховке

12.07.2022 08:00

В ОК "Юг" сообщили об уничтожении вражеского склада с боеприпасами во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

"По результатам выполнения нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, враг потерял 52 рашиста, гаубицу "Мста-Б", миномет, семь единиц бронированной и автомобильной техники, а также склад с боеприпасами в Новой Каховке", - говорится в сообщении.

В то же время пропагандистские СМИ РФ утверждают, что после удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, повреждены рынок, больница и дома.