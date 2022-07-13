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В Запорожье анонсировали гумкоридор на оккупированные территории

13.07.2022 12:00
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В Запорожье анонсировали гумкоридор на оккупированные территории

Из Запорожья 13 июля можно будет выехать собственными автомобилями на временно оккупированные территории. Об этом сообщает Запорожская ОВА в Telegram.
«Сегодня, 13 июля, планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра.
Сейчас сформирована очередь автомобилей на сегодняшний день, которая ждет разрешения на выезд.
Информация относительно изменений пересечения линии разграничения из-за ситуации с безопасностью будет сообщена дополнительно», - говорится в заявлении.



Теги: Запорожская область, оккупация, автомобиль, гуманитарный коридор
 
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