В Запорожье анонсировали гумкоридор на оккупированные территории

13.07.2022 12:00

Из Запорожья 13 июля можно будет выехать собственными автомобилями на временно оккупированные территории. Об этом сообщает Запорожская ОВА в Telegram.

«Сегодня, 13 июля, планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра.

Сейчас сформирована очередь автомобилей на сегодняшний день, которая ждет разрешения на выезд.

Информация относительно изменений пересечения линии разграничения из-за ситуации с безопасностью будет сообщена дополнительно», - говорится в заявлении.