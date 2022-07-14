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В Минюсте подтвердили "деолигархизацию" Ахметова
Бизнесмен Ринат Ахметов больше не подпадает под критерии закона об олигархах после сложения депутатского мандата его бизнес-партнером Вадимом Новинским и выхода SCM из медийного бизнеса. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире онлайн-дискуссии ОПОРА.Live.
"Новинский - это была прямая связь для того, чтобы признать олигархом Ахметова. Потому что они партнеры по бизнесу, а господин Новинский как народный депутат является политической фигурой. И поэтому здесь, в случае продолжения статуса Новинского как народного депутата, срабатывал бы признак участия в политической жизни, который добавлял бы и автоматически превращал Ахметова в олигарха. Поэтому в данном случае отказ от мандата, было ли это целью или не было целью – не знаю, судить не буду, но убрал прямую связь господина Ахметова с парламентом и убрал самый очевидный признак участия в политической жизни для господина Ахметова", - сообщил министр юстиции.
Он добавил, что после решения SCM выйти из медийного бизнеса Ахметов перестал подпадать под критерий закона об олигархах в части владения СМИ.
"Он никогда не хотел попасть в список олигархов, был решительно настроен. Последнее его заявление - это как раз признак того, что своего мнения он не изменил, и он считает этот Закон опасным и не хотел бы туда попадать", - прокомментировал Малюська решение Ахметова о выходе из медийного бизнеса.
Теги: Ахметов , СМИ, олигарх
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