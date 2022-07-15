В ОК "Юг" раскрыли подробности ракетного удара по Виннице

15.07.2022 08:00

Три ракеты, которые ударили по Виннице утром 14 июля, оккупанты выпустили с малого ракетного корабля ЧФ РФ. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

"Малым ракетным кораблем из района мыса Фиолент был осуществлен пуск трех ракет типа "Калибр", попавших по Виннице", - говорится в сообщении.

По последним данным в результате ракетного удара России по гражданским объектам в центре Винницы подтверждена гибель 23 человек, в том числе троих детей. 117 человек получили ранения, 34 из них - тяжелые, пятеро находятся в критическом состоянии.