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Центр поддержки переселенцев "ЯМариуполь" открылся во Львове

16.07.2022 15:00
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Центр поддержки переселенцев "ЯМариуполь" открылся во Львове

Во Львове открылся центр комплексной поддержки переселенцев "ЯМариуполь". Об этом сообщается в Телеграм-канале центра.
«Друзья, мы открылись! Ждем вас в нашем центре "ЯМариуполь" (Львов)… Наш дружный коллектив готов подарить тепло каждому мариупольцу, поддержать и помочь вернуться к жизни», - говорится в сообщении.
Во Львове центр "ЯМариуполь" расположен по адресу: Галицкая площадь, 15.



Теги: Львов, Мариуполь, центр, поддержка, переселенцы
 
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