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Вчера вечером российские оккупанты совершили массированный обстрел городов Украины
Вечером 15 июля российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по ряду городов Украины. Сообщается об ударах по Днепру, Кременчугу, Славянску, Бахмуту, Одесщине и Киевщине. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так по Днепру было выпущено 6 ракет, 4 из которых сбили силы ПВО. Две другие попали по промышленному предприятию и оживленной улице рядом с ним. При этом погибли три человека, еще 15 ранены.
Также оккупанты выпустили три ракеты по территории Одесской области. Одну ракету сбили силы ПВО.
Славянск и Бахмут были обстреляны из реактивных систем залпового огня.
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что в небе Белоцерковского района Киевской области Воздушными силами Украины сбита вражеская ракета.
"Предварительно жертв и разрушений нет. Обломки упали в поле. Информация уточняется. Работают соответствующие службы", - отметил он.
Информации о попадании в объекты, разрушениях или пострадавших из Кременчуга пока не поступало.
Теги: Украина, Россия, город, ракетный удар
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