Вчера вечером российские оккупанты совершили массированный обстрел городов Украины

16.07.2022 09:00

Вечером 15 июля российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по ряду городов Украины. Сообщается об ударах по Днепру, Кременчугу, Славянску, Бахмуту, Одесщине и Киевщине. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так по Днепру было выпущено 6 ракет, 4 из которых сбили силы ПВО. Две другие попали по промышленному предприятию и оживленной улице рядом с ним. При этом погибли три человека, еще 15 ранены.

Также оккупанты выпустили три ракеты по территории Одесской области. Одну ракету сбили силы ПВО.

Славянск и Бахмут были обстреляны из реактивных систем залпового огня.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что в небе Белоцерковского района Киевской области Воздушными силами Украины сбита вражеская ракета.

"Предварительно жертв и разрушений нет. Обломки упали в поле. Информация уточняется. Работают соответствующие службы", - отметил он.

Информации о попадании в объекты, разрушениях или пострадавших из Кременчуга пока не поступало.