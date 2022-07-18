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В Новой Каховке горит вражеский склад боеприпасов
18.07.2022 10:00
Утром в понедельник, 18 июля, произошел пожар на складе боекомплектов во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщают Telegram-каналы.
Как сообщают очевидцы, на месте пожара происходит детонация боеприпасов. В небо поднимается столб дыма.
Теги: Новая Каховка, пожар, боеприпасы, склад, оккупанты
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