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Главы МИД Чехии и Австрии прибыли в Украину

20.07.2022 15:00
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Главы МИД Чехии и Австрии прибыли в Украину

В Киев приехали министр иностранных дел Чехии Ян Липавский и глава МИД Австрии Александр Шалленберг.
"Приехал в Киев. Едем вместе с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом. Впервые за долгое время снова увидел наших коллег из украинского посольства", - сообщил Липавский в Twitter, отметив, что имеет ряд запланированных встреч с украинскими чиновниками.
"Рад снова наконец-то вернуться в Украину с моим дорогим коллегой Яном Липавским. Очень больно видеть, что беспощадная агрессивная война РФ делает с этой замечательной страной и ее народом. Мы продолжим поддерживать Украину", - в свою очередь отметил в своем Twitter Александр Шалленберг.



Теги: Киев, визит, Австрия, Чехия, МИД, глава
 
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