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Минздрав разрешил вторую бустерную COVID-прививку

20.07.2022 16:00
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Минздрав разрешил вторую бустерную COVID-прививку

Минздрав разрешил вторую бустерную прививку от коронавируса COVID-19 отдельным категориям граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 20 июля.
Указано, что накануне Минздрав утвердил соответствующие рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.
Вторую бустерную дозу можно будет вводить с интервалом не менее четырех месяцев после первой бустерной дозы (третьей прививки). Для нее будут применять м-РНК- вакцину (сейчас в Украине доступна Comirnaty от Pfizer/BioNTech.
Второй бустер могут получить:
- люди старше 60 лет;
- люди, проживающие в учреждениях по уходу за пожилыми людьми;
- люди с инвалидностью;
- люди с иммуносупрессией;
- люди в возрасте 18-59 лет с медицинскими состояниями, которые повышают риск тяжелого течения COVID-19;
- люди в возрасте 18-59 лет с многочисленными хроническими заболеваниями.



Теги: Минздрав, вакцинация, COVID-19
 
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