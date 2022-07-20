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В Бахмуте СБУ задержала четырех вражеских агентов
Служба безопасности провела контрдиверсионную операцию в прифронтовых районах Донбасса, в ходе которой в Бахмуте были обезврежены четыре вражеских агента. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Они были завербованы спецслужбами России для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. В частности, злоумышленники устанавливали координаты объектов городской инфраструктуры, собирали информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в регионе.
Также агенты пытались получить учредительные данные украинских защитников, включая сотрудников Службы безопасности.
Эти сведения агрессоры планировали использовать для осуществления серии ракетных обстрелов по Бахмуту и диверсий против Сил обороны вблизи восточного фронта.
Для коммуникации с российскими «кураторами» агенты использовали специально созданные телеграммы-каналы. Там же размещали геолокации инфраструктурных объектов и позиции украинских войск.
Сотрудники СБУ установили местонахождение и задержали вражеских информаторов. У них изъяты средства связи с доказательствами преступных действий, а у одного из злоумышленников – автомат Калашникова АК-74.
Задержанным сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Теги: Донбасс, СБУ, задержание, Бахмут, оккупанты, агенты
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