В Бахмуте СБУ задержала четырех вражеских агентов

20.07.2022 17:00

Служба безопасности провела контрдиверсионную операцию в прифронтовых районах Донбасса, в ходе которой в Бахмуте были обезврежены четыре вражеских агента. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Они были завербованы спецслужбами России для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. В частности, злоумышленники устанавливали координаты объектов городской инфраструктуры, собирали информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в регионе.

Также агенты пытались получить учредительные данные украинских защитников, включая сотрудников Службы безопасности.

Эти сведения агрессоры планировали использовать для осуществления серии ракетных обстрелов по Бахмуту и диверсий против Сил обороны вблизи восточного фронта.

Для коммуникации с российскими «кураторами» агенты использовали специально созданные телеграммы-каналы. Там же размещали геолокации инфраструктурных объектов и позиции украинских войск.

Сотрудники СБУ установили местонахождение и задержали вражеских информаторов. У них изъяты средства связи с доказательствами преступных действий, а у одного из злоумышленников – автомат Калашникова АК-74.

Задержанным сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.