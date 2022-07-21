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Метинвест передал Нацгвардии 500 бронежилетов
21.07.2022 17:00
Военнослужащие Национальной гвардии Украины получили очередную партию в 500 бронежилеты высокого уровня защиты от компании Метинвест. В общей сложности в рамках этой помощи нацгвардейцы получили уже 2500 комплектов, сообщает пресс-служба Метинвест в четверг, 21 июля.
"Очередную партию бронежилетов мы передаем личному составу частей Национальной гвардии Украины, которые несут службу в Херсонской и Николаевской областях. В наших планах - до конца августа доставить еще около 4000 комплектов", - рассказал генеральный директор Запорожстали Александр Мироненко.
Теги: бронежилет, Метинвест, нацгвардия
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