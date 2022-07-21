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Украинцам разрешили покупать безналичную валюту
21.07.2022 13:00
Национальный банк Украины разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам. Решение вступит в силу с четверга, 21 июля, сообщается на сайте регулятора.
В то же время валюту можно покупать с последующим размещением на депозит на срок от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тысяч гривен в эквиваленте.
"Это создаст альтернативу вложению средств в наличную валюту, что уменьшит спрос на нее и давление на обменный курс в наличном сегменте валютного рынка", – отметили в Нацбанке.
Теги: НБУ, покупать, валюта, разрешение, безналичный расчет
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