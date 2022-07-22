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Зеленский рассказал о заседании Ставки Верховного Главнокомандующего (ВИДЕО)

22.07.2022 08:00
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Зеленский рассказал о заседании Ставки Верховного Главнокомандующего (ВИДЕО)

Во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего присутствующие обсудили текущую ситуацию на фронте и определили задачи по некоторым тактическим направлениям. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
"Провел сегодня (в четверг – ред.) очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего – этот формат нашей работы объединяет ключевых руководителей сферы обороны и сектора безопасности…
Обсудили текущую ситуацию на передовой, вокруг Украины. Определили задачи по некоторым тактическим направлениям для усиления наших позиций. И очень предметно проработали вопрос о поставках новейших вооружений в войска – нужно еще больше увеличить интенсивность ударов по врагу.
Участники заседания Ставки согласились, что есть существенный потенциал для продвижения наших сил на фронте и для нанесения оккупантам новых ощутимых потерь", - сказал он.



Теги: заседание, Зеленский, Ставка
 
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