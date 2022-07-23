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РФ уже обстреляла "зерновой коридор"
23.07.2022 15:00
Россияне атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр", сообщили в ОК "Юг". Две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта, передает "Суспільне".
По данным Минагрополитики в Одесском морском порту было зерно, отправку которого ожидали в ближайшие два дня.
"Меньше 24 часов понадобилось Российской Федерации, чтобы ракетным ударом по территории порта города Одесса поставить под сомнение договоренности и обещания, данные ею ООН и Турции в подписанном вчера в Стамбуле документе", - отметил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
Теги: Россия, Одесса, порт, зерно, обстрел
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