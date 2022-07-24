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В очереди на блокпосту в Васильевке скончались четыре человека

24.07.2022 11:00
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В очереди на блокпосту в Васильевке скончались четыре человека

На блокпосту в Васильевке, где жители оккупированных территорий по несколько дней ждут своей очереди на выезд, скончались уже четыре человека. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Наверное, рашисты получают удовольствие от того, как страдают ни в чем не повинные маленькие дети, беременные женщины, тяжелобольные, пожилые люди. Иначе как объяснить то, что они сейчас делают на блокпосту в Васильевке? В колонне на выезд с временно оккупированных территорий более 1200 автомобилей. Большинство людей ночуют на обочине дороги уже пять суток. В летнюю жару, без жилья и нормальной еды, без доступа в больницу и "скорой помощи", – отметил он.



Теги: смерть, Запорожская область, очередь, блокпост, оккупанты
 
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