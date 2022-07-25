Фонд Ахметова доставил гумпомощь в Никополь

25.07.2022 15:00

Находящийся под постоянными обстрелами город Никополь Днепропетровской области получил партию гуманитарной помощи от фонда Рината Ахметова, сообщается на сайте фонда.

Всего для жителей города и переселенцев доставили 2,2 тысяч продуктовых наборов. В состав наборов вошли продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В целом Фонд уже передал Днепропетровской области более 27,7 тысяч продуктовых наборов.





