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Фонд Ахметова доставил гумпомощь в Никополь
25.07.2022 15:00
Находящийся под постоянными обстрелами город Никополь Днепропетровской области получил партию гуманитарной помощи от фонда Рината Ахметова, сообщается на сайте фонда.
Всего для жителей города и переселенцев доставили 2,2 тысяч продуктовых наборов. В состав наборов вошли продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.
В целом Фонд уже передал Днепропетровской области более 27,7 тысяч продуктовых наборов.
Теги: Никополь, гуманитарная помощь, фонд Рината Ахметова
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