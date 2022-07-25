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В Минреинтеграции озвучили потребности переселенцев в жилье
Почти 800 тысяч ВПЛ будут нуждаться в жилье, и делается все, чтобы они имели, где жить и где перезимовать. Об этом заявила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в прямом эфире Совместного телемарафона, передает Укринформ.
«Что касается необходимости временного жилья, то почти 800 тысяч граждан Украины потеряли жилье. Модульным жильем, как и остальным строительством, занимается Минрегион, у них есть программы, соответствующие деньги на это. Как вы знаете, есть программы вместе с польским правительством, другими правительствами – есть уже первые модульные городки, но их точно недостаточно», – сказала Верещук.
Верещук озвучила прогноз, что еще около полумиллиона человек в осенний период переместятся с востока на запад, что составит дополнительную нагрузку к уже выехавшим ранее.
Теги: жилье, переселенцы, МинВОТ
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