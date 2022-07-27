Фонд "Вернись живым" приобрел для ВСУ комплекс Bayraktar TB2

27.07.2022 11:00

Фонд "Вернись живым" приобрел украинским защитникам беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2 общей стоимостью 16 502 450 долларов. Об этом фонд сообщает в Facebook.

Отмечается, что речь идет не просто о беспилотниках, а о полноценной автономной системе, в которую входят:

система воздушной связи;

мобильный комплекс наземного управления;

наземный терминал передачи данных;

система распознавания "свой-чужой";

три ударных беспилотника;

несколько десятков корректируемых авиационных боеприпасов;

другое необходимое наземное оборудование и запасные части.

Благотворительный фонд отмечает, что подобный проект удалось реализовать впервые.