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Фонд "Вернись живым" приобрел для ВСУ комплекс Bayraktar TB2

27.07.2022 11:00
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Фонд "Вернись живым" приобрел для ВСУ комплекс Bayraktar TB2

Фонд "Вернись живым" приобрел украинским защитникам беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2 общей стоимостью 16 502 450 долларов. Об этом фонд сообщает в Facebook.
Отмечается, что речь идет не просто о беспилотниках, а о полноценной автономной системе, в которую входят:

  • система воздушной связи;
  • мобильный комплекс наземного управления;
  • наземный терминал передачи данных;
  • система распознавания "свой-чужой";
  • три ударных беспилотника;
  • несколько десятков корректируемых авиационных боеприпасов;
  • другое необходимое наземное оборудование и запасные части.

Благотворительный фонд отмечает, что подобный проект удалось реализовать впервые.



Теги: благотворительность, фонд, ВСУ, волонтеры, Bayraktar
 
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