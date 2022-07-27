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На Днепропетровщине организовали бесплатные IT-курсы для переселенцев
Переселенцы, проживающие в Днепропетровской области, могут научиться создавать вебсайты. Об этом говорится в прессрелизе Днепропетровской областной военной администрации, который получило Общественное.
Бесплатные IT-курсы уже посещают 36 переселенцев, они попытались даже создать свой интернет-ресурс. В настоящее время набирают следующую группу.
"Создаем для приехавших на Днепропетровщину переселенцев новые возможности. Приглашаем на бесплатные IT-курсы. Они помогут продвигать любимое дело через собственный вебсайт или вообще переквалифицироваться в программисты", - отметила директор департамента социальной защиты населения ДнепрОВА Елена Кришень.
Курсом предусмотрено 10 онлайн-занятий. Каждое – два урока по 40 минут. Занятия проходят на zoom-платформе.
Обучение для тех, кто имеет статус переселенца и зарегистрирован в Днепропетровской области.
Зарегистрироваться на обучение можно онлайн по ссылке.
Теги: вебдизайн, Днепропетровская область, курсы, переселенцы
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