Опубликована карта "зернового коридора" в Черном море

28.07.2022 09:00

Одесская гидрографическая станция ODESA-NAVTEX опубликовала маршруты движения морских караванов, с помощью которых будут вывозить зерно из украинских портов, согласно стамбульским соглашениям. Об этом в среду, 27 июля, сообщает Думская.

По данным издания, в документе определены два фарватера движения, места формирования караванов и проверки судов.

В частности, указано, что фарватеры 200-метровой ширины будут открыты уже сегодня. Во главе караванов будут двигаться буксиры под украинскими флагами. По информации СМИ, безопасность судов будут обеспечивать турецкие фрегаты Йылдирим и Фатих.

Экипажи призывают быть особо внимательными, в том числе из-за дрейфующих мин.