Сегодня Украина впервые отмечает День государственности (ВИДЕО)

28.07.2022 12:00

Сегодня, 28 июля, Украина впервые отмечает День государственности, который был учрежден в прошлом году. Соответствующий указ президент Владимир Зеленский подписал во время торжественного заседания Верховной Рады, приуроченного к Дню независимости Украины.

День украинской государственности отмечается в тот же день, что и День крещения Киевской Руси – Украины. Точкой отсчета украинской государственности Зеленский предложил считать год основания Киева – столицы Киевской Руси – Украины, которую «не зря считают местом, где все начиналось».

В своем сегодняшнем видеообращении президент Украины поздравил соотечественников с Днем украинской государственности, отметив, что наша страна не намерена сдаваться, несмотря на ракетный террор со стороны РФ.

"Мы не сдадимся. Не опустим рук. Нас не запугать. Украина - самостоятельное, свободное, неделимое государство. И будет таким всегда", - сказал он.