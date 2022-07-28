Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Сегодня Украина впервые отмечает День государственности (ВИДЕО)

28.07.2022 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сегодня Украина впервые отмечает День государственности (ВИДЕО)

Сегодня, 28 июля, Украина впервые отмечает День государственности, который был учрежден в прошлом году. Соответствующий указ президент Владимир Зеленский подписал во время торжественного заседания Верховной Рады, приуроченного к Дню независимости Украины.
День украинской государственности отмечается в тот же день, что и День крещения Киевской Руси – Украины. Точкой отсчета украинской государственности Зеленский предложил считать год основания Киева – столицы Киевской Руси – Украины, которую «не зря считают местом, где все начиналось».
В своем сегодняшнем видеообращении президент Украины поздравил соотечественников с Днем украинской государственности, отметив, что наша страна не намерена сдаваться, несмотря на ракетный террор со стороны РФ.
"Мы не сдадимся. Не опустим рук. Нас не запугать. Украина - самостоятельное, свободное, неделимое государство. И будет таким всегда", - сказал он.



Теги: праздник, Зеленский, День государственности
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх