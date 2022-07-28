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Турецкая компания передаст "польский" Bayraktar Украине бесплатно
Турецкая компания Baykar Makina передаст "польский" Bayraktar Украине бесплатно, а собранные в Польше средства на беспилотник, будут потрачены на гуманитарные проекты в Украине. Об этом сообщил в Фейсбуке инициатор акции по сбору в Польше средств на Bayraktar Украине журналист Славомир Сераковский.
"Великолепная новость! Наша помощь удваивается", – написал Сераковский после переговоров с турецкой и украинской сторонами.
В сообщение он добавил копию документа, полученного от производителя БПЛА Bayraktar TB2. В письме подчеркивается, что турецкая компания "впечатлена тем, что в акции приняли участие сотни тысяч поляков".
"Мы хотим быть частью этого человеческого жеста солидарности и делаем предложение. В рамках вашей акции, мы бесплатно передадим украинцам беспилотник Bayraktar TB2, чтобы они лучше защищали свою Родину",– говорится в сообщении Baykar Makina.
Теги: Польша, бесплатно, помощь, ВСУ, Bayraktar
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