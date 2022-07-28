В оккупированной Горловке взорвался вражеский склад боеприпасов

28.07.2022 11:00

ВСУ нанесли огневой удар по военному объекту в оккупированной Горловке. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По предварительной информации, горит Горловский машиностроительный завод, на территории которого находились б/к россиян.

В свою очередь так называемый «мэр» Горловки Иван Приходько в своем Тelegram-канале заявил, что горит ГРП (газорегуляторный пункт) машзавода.