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Полиция открыла более 300 дел о злоупотреблениях с гумпомощью
29.07.2022 11:00
Полицейские открыли 320 уголовных производств о мошенничеству и злоупотреблениях с гуманитарной помощью – как на нужды ВСУ, так и для переселенцев. Об этом в эфире украинских телеканалов сказал глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает Укринформ.
«НПУ начала 320 уголовных производств именно по этим вопросам. И это много, потому что мы имеем в виду не только обеспечение гуманитарной или благотворительной помощью ВСУ, но и переселенцев. И 43 человека уже получили подозрения, несколько дел мы направили в суд. Думаю, что в ближайшее время будет справедливо решение по таким людям», - рассказал он.
Теги: мошенничество, полиция, уголовное дело, гуманитарная помощь
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