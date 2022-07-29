Послы G7 прибыли в Одессу для запуска зернового коридора

29.07.2022 12:00

Послы стран Большой семерки в Украине прибыли в Одессу, откуда уже сегодня может стартовать зерновой коридор. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщила посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мелинда Симмонс.

"Мои коллеги-послы G7 и я находимся в Одессе вместе с Турцией, чтобы еще раз подчеркнуть важность сделки при посредничестве ООН, позволяющей вывозить продовольствие из Украины", - написала Симмонс.

Она также добавила, что Россия должна уважать сделку.