Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Послы G7 прибыли в Одессу для запуска зернового коридора

29.07.2022 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Послы G7 прибыли в Одессу для запуска зернового коридора

Послы стран Большой семерки в Украине прибыли в Одессу, откуда уже сегодня может стартовать зерновой коридор. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщила посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мелинда Симмонс.
"Мои коллеги-послы G7 и я находимся в Одессе вместе с Турцией, чтобы еще раз подчеркнуть важность сделки при посредничестве ООН, позволяющей вывозить продовольствие из Украины", - написала Симмонс.
Она также добавила, что Россия должна уважать сделку.



Теги: Одесса, экспорт, Черное море, зерно, G7
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх